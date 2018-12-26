Воєнний стан в Україні припинено, - Порошенко

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна, Віталій Носач)

Воєнний стан припинився о 14:00

Воєнний стан в Україні припинено. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час засідання РНБО, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Порошенка, рішення про припинення правового режиму воєнного стану ґрунтується на аналізі всіх складових поточної ситуації із безпекою у державі.

"Зараз о 14:00 припиняється воєнний стан. Це моє принципове рішення. Воно ґрунтується на аналізі всіх складових поточної ситуації безпекової у державі. Незважаючи на те, що ситуація навколо України не дуже змінилась. ОБСЄ підтвердило дані нашої розвідки, і в районі Луганська знайдені підтягнуті системи "Град", збільшена кількість артилерії (РФ на кордоні, - ред.), не відведені танки, не зменшена кількість військової присутності РФ в Азовському морі, і кількість особового складу не відведена. Але в абсолютно іншому вимірі перебувають зараз оборонні можливості українських Збройних сил", - заявив глава держави.

Нагадаємо, за час дії воєнного стану в 10 регіонах України змогли значно посилити рівень підготовленості до можливої ​​атаки з боку Росії, заявив заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука.

Він також підкреслив, що зараз підготовка до негативних впливів з боку РФ значно вище, ніж на Донбасі в 2014 році.

Як писало РБК-Україна раніше, Тука заявляв, що в Україні слід продовжити воєнний стан, оскільки загроза з боку РФ не зменшилася.

Додамо також, сьогодні проходить засідання Ради національної безпеки і оборони з питання можливого продовження воєнного стану в Україні.