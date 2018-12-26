Итоги дня: 26 декабря

Военное положение в Украине прекращено

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина, Виталий Носач)

Военное положение в Украине прекращено. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время заседания СНБО, передает корреспондент РБК-Украина.

"Сейчас в 14:00 прекращается военное положение. Это мое принципиальное решение. Оно основывается на анализе всех составляющих текущей ситуации с безопасностью в государстве. Несмотря на то, что ситуация вокруг Украины не очень изменилась. ОБСЕ подтвердило данные нашей разведки, и в районе Луганска найдены подтянутые системы "Град", увеличено количество артиллерии (РФ на границе, - ред.), не отведены танки, не уменьшилось военное присутствие РФ в Азовском море, и количество личного состава не отведено. Но в совершенно другом измерении находятся сейчас оборонительные возможности украинских Вооруженных сил", - заявил глава государства.

"Укравтодор" рассказал о ситуации на дорогах страны

Фото: пробки в Полтавской области (facebook.com/poltsad)

В "Укравтодоре" рассказали о состоянии проезда по дорогам государственного значения. Самая сложная ситуация сохраняется на дорогах Киев-Харьков и на Борисполь-Днепр-Запорожье-Маруиполь.

В связи с пробками с 14:00 26 декабря въезд в Полтавскую область закрыт для всех видов транспорта. Также сообщается, что в Полтавской области на автодорогах из-за снегопадов в пробках остаются несколько сотен автомобилей.

У патриарха Кирилла истерика из-за Украины

Фото: РБК-Украина

Патриарх Кирилл опасается "кровавых конфликтов" из-за переименования Украинской православной церкви. По словам Кирилла, после смены названия Церкви начнутся репрессии, и силовые акции, целью которых будет охранение храмов.

Кирилл также отметил, что последствия происходящего в Украине будут иметь очень опасное послесловие в жизни многих стран. При этом, патриарх Кирилл призвал к молитве за каноническую Церковь в Украине. "Силы зла не сумеют разрушить благодатное тело Церкви в Украине", - заявил Кирилл.

Эксперт рассказала украинцам, что нужно успеть сделать к началу 2019 года

Коллаж РБК-Украина

Киевский астролог Елена Осипенко утверждает, что к началу 2019 года нужно постараться разобраться в себе и решить давние проблемы. По словам эксперта, дела, которые были начаты до 28 декабря, принесут желаемый результат.

В период с 1 июля и аж до 7 декабря не было ни одного благоприятного дня, а вот после ситуация значительно улучшилась. По словам эксперта, столь хороший фон сложился из-за того, что Сатурн сейчас проходит по 11-му Королевскому градусу Козерога.

В январе астрологическая ситуация снова ухудшится. Связано это с двумя затмениями, которые произойдут 6 и 21 января. В этом время украинцам советуют не решать глобальные проблемы, а разобраться в себе и в своих делах.

Эксперты подсчитали стоимость гардероба Меган Маркл (фото)

Фото: Меган Маркл (instagram.com/meghan_markle)

После свадьбы с принцем Гарри Меган Маркл попала под пристальное внимание, в том числе и ее стиль. Многих интересовал вопрос, сколько же герцогиня Сассекская тратит на наряды. Модные эксперты Великобритании дали ответ - они подсчитали приблизительную стоимость гардероба Маркл, в котором та появлялась на публике в 2018 году. Сумма вышла весьма впечатляющая - бывшая актриса потратила на одежду и аксессуары приблизительно миллион фунтов стерлингов (около 34,5 млн гривен).

К примеру, только в двухдневном туре в Ирландию наряды и аксессуары Маркл в общей сложности стоили 28 тысяч фунтов (975 тысяч гривен). Отмечается, что Меган отдает предпочтение одежде, изготовленной известными модными домами, в том числе Prada, Dior, Oscar de la Renta.