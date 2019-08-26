Підсумки дня: 26 серпня
Фото: на місці обстрілу в Києві (kyiv.npu.gov.ua)
Стрілянина з гранатомету в Києві, Богдан прокоментував скандал через свою поїздку та інші новини
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