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Синоптик розповіла, коли чекати зниження температури

Новини » Суспільство    26.08.2019 - 12:37
Синоптик розповіла, коли чекати зниження температури
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зниження температури очікується 29 серпня

Погода в Україні в найближчі дні буде сухою, температура очікується до +27 градусів. Про це синоптик Наталка Діденко повідомила в Facebook.

Завтра, 27 серпня, погоду України знову визначатиме антициклон. За словами синоптика, бо гарячий сухе повітря буде домінувати в Україні в найближчі час.

Температура повітря протягом дня становитиме від +26 до +32 градуси, на північному сході і сході очікується до +27 градусів.

Вночі очікується від +13 до +17, на Півдні від +15 до +21, на північному сході від +10 до +14 градусів. Вона додала, що в Києві вівторок буде сухим і майже спекотним, вдень близько +27 градусів.

Синоптик розповіла, коли чекати зниження температури

Зниження температури повітря передбачається в четвер, 29 серпня, однак дощі так і не видно.

Нагадаємо, погода в Україні у понеділок, 26 серпня, принесе грозові дощі в західні області, вдень температура повітря підніметься до +33. У понеділок на більшості території України буде сухо і спекотно. Дощі з грозами можливі лише в Закарпатській та Івано-Франківській областях. Середня денна температура повітря в Україні коливатиметься від +27 до +30, вночі стовпчики термометрів покажуть від +13 до +18. У південних областях можливе підвищення температури до +33, вночі очікується від +17 до +21.

В Україні сьогодні сонячно, стовпчики термометрів піднімуться до +33 Завтра в Україні очікується спека до +33
Новини України Наталья ДиденкоПогода
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