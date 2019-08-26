У Раді назвали можливий склад парламентської коаліції

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Коаліцію складуть "Голос", "Слуга народу" і "Батьківщина"

Коаліцію у Верховній раді складуть політичні партії "Голос", "Слуга народу" і "Батьківщина". Про це заявив новообраний депутат від партії "Європейська солідарність" Артур Герасимов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, голосування за обрання коаліції відбудеться завтра під час роботи групи.

"Сьогодні ми побачили прообраз нової коаліції. Ми зараз чітко бачимо, що це буде "Слуга народу", "Голос" і "Батьківщина". Одна справа - це політичні заяви, а інше - це коли підтверджуються певні дії. Так от сьогодні розподілялась більшість посад серед різних фракцій. Серед них - опозиційні. Ми побачили, що деякі з них зовсім не опозиційні. Ми бачимо, що йде тісна співпраця (між партіями, - ред.) і перерозподіл думок "Слугою народу", "Голосом" і "Батьківщиною". Сьогодні ми побачили це в прийнятих попередніх рішеннях. Завтра під час роботи групи вже будемо голосувати", - заявив Герасимов.

Нагадаємо, голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що коаліційну угоду підпишуть на першому засіданні Верховної Ради IX скликання 29 серпня. Глава виборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що його партія не веде переговори про коаліцію з партією "Голос" Святослава Вакарчука.

Підкреслимо також, на початку серпня представник президента України у Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що переговори про коаліцію повинні завершитися в кінці місяця. За його словами, ті політсили, які хочуть увійти в майбутню коаліцію, можуть протягом серпня досягти низки домовленостей.