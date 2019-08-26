Итоги дня: 26 августа
Фото: на месте обстрела в Киеве (kyiv.npu.gov.ua)
Стрельба из гранотамета в Киеве, Богдан прокомментировал а скандал из-за своей поездки и другие новости
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Дата обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной уже определена. При этом списки пленных не утверждены
- В Киеве неизвестные выстрелили из гранатомета в фасад здания "Мостобуда", расположенного по адресу улица Паньковская, 5. Обстрел расследуют как теракт
- Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук подтвердил намерения о сокращении количества депутатов парламента
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Коалицию в Верховной раде составят политические партии "Голос", "Слуга народа" и "Батькивщина". Об этом заявил новоизбранный депутат от партии "Европейская солидарность" Артур Герасимов
- В командовании Военно-морских сил Украины подтвердили информацию о гибели военнослужащего в военной части Одесской области. Правоохранители проводят следственные действия
- Государственный департамент США исключил Палестину из списка стран и территорий. При этом официально о решении Госдепа не объявлялось
- Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан прокомментировал информацию о том, что в День Независимости он был на праздновании свадьбы Андрея Довбенко, которого называют "смотрящим" за Министерством юстиции
- Погода в Украине в ближайшие дни будет сухой, температура ожидается до +27 градусов. Однако снижение температуры ожидается уже 29 августа