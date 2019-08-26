Держдеп США виключив Палестину із списку країн і територій

При цьому офіційно про рішення Держдепу не оголошувалося

Державний департамент США виключив Палестину із списку країн і територій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsru.co.il.

Прес-секретар голови Палестинської адміністрації Набіль Абу Рудейна піддав різкій критиці рішення Держдепу виключити ПА з публікованого їм списку держав і територій.

"Це ознака безпрецедентною безпорадності американської зовнішньої політики. Він свідчить, що США не просто схвалюють ізраїльську окупацію, але повністю підтримують плани ізраїльських ультраправих", - повідомив представник глави ПА Махмуда Аббаса.

При цьому повідомляється, що про рішення офіційно не оголошувалося. Палестинська автономія просто була виключена зі списку країн та територій, опублікованих на веб-сторінці Управління Близького Сходу державного департаменту США, згадка про неї зникло.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Палестина припиняє дію домовленостей з Ізраїлем. Махмуд Аббас заявив, що вирішив призупинити виконання угод з Ізраїлем на тлі погіршення відносин між двома сторонами.

Додамо, Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа готова інвестувати 50 мільярдів доларів в економіку Палестинської національної автономії після припинення ізраїльсько-палестинського конфлікту.