У президента підтвердили підготовку закону про скорочення числа нардепів

Фото: Руслан Стефанчук (РБК-Україна)

Стефанчук підтвердив наміри про скорочення кількості депутатів

Представник президента України Володимира Зеленського у Верховній раді Руслан Стефанчук підтвердив наміри про скорочення кількості депутатів парламенту. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Стефанчук розповів про роботу над законопроектом про скорочення кількості депутатів.

"Ми протягом вихідних займалися законопроектами... З приводу цього законопроекту (Про зменшення кількості депутатів, - ред.). Я вам анонсував, що ми будемо вносити багато змін в Конституцію, які будуть відповідати програмі нашої партії. Ми це обіцяли, і ми це виконаємо. Ми обіцяли і питання скорочення депутатів, ми обіцяли скасування депутатської недоторканності", - заявив Стефанчук.

Він також додав, що законопроект про зняття депутатської недоторканності № 7203 зможе отримати необхідну конституційну більшість голосів депутатів.

"Безумовно, ми розуміємо, що для першого етапу - ми впораємося своїми голосами. 226 голосів, і ми відправляємо в КСУ. Звичайно, коли ми говоримо про питання недоторканності, то ми хочемо найближчим часом провести його і в остаточній редакції. Але для цього потрібно 300 голосів. Фактично, ми будемо голосувати за законопроект №7203, у якого є висновок Конституційного суду. Я щиро сподіваюся, що партія ЄС не відмовиться. Було б логічно не голосувати за той законопроект, який вони вносили. Я дуже сподіваюся, що партія "Голос" не відмовиться підтримувати нас в цих програмних принципах нашої партії. Сподіваюся, що Блок Юлії Тимошенко теж. Але про це ми будемо говорити вже після того, як проголосуємо в другому читанні. А потім перенесемо на кінцеве твердження в 300 голосів ", - заявив Стефанчук.

Нагадаємо, під час загального підготовчого засідання новообраних народних депутатів схвалений план-сценарій першого урочистого засідання Верховної ради, яке відбудеться 29 серпня. Згідно зі сценарієм, підписання присяги буде проходити на 2 поверсі ВРУ за столами реєстрації за участю представників Центральної виборчої комісії.