Підсумки дня: 25 жовтня

Суд арештував заступницю голови Ощадбанку

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Солом'янський районний суд Києва в четвер, 25 жовтня, взяв під варту заступницю голови правління "Ощадбанку" Ірину Земцову у справі про заволодіння держкоштами.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Валентин Мусіяка повідомив, що просив суд взяти Земцову під варту із заставою у 50 мільйонів гривень. Однак суд відмовив і призначив альтернативу - 7 млн гривень застави.

Пізніше стало відомо, що суд арештував ще чотирьох підозрюваних у справі розкрадання державних коштів АТ "Ощадбанк". Про це повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький. За його словами, усі підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та з можливістю внесення застави.

Сенцов став лауреатом премії Сахарова

Фото: акція в підтримку Сенцова (РБК-Україна)

Український політв'язень Кремля Олег Сенцов став лауреатом премії імені Сахарова за 2018 рік. Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає РБК-Україна.

"Олег Сенцов нагороджений орденом Сахарова! Церемонія нагородження відбудеться в Страсбурзі 12 грудня", - повідомив він в Twitter.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман відреагував на присвоєння Сенцову премії Сахарова.

"Газпром" ініціював арбітраж проти України по штрафу на 6 млрд доларів

Фото: глава правління "Газпрому" Олексій Міллер (kremlin.ru)

Російський газовий монополіст "Газпром" відповідно до Арбітражного регламенту ЮНСІТРАЛ (Комісія ООН з права міжнародної торгівлі, - ред.) у четвер ініціював арбітражний розгляд проти України через штраф на 6 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на російські ЗМІ.

У повідомленні монополіста зазначено, що розгляд викликаний тим, що "Україна в особі Антимонопольного комітету наклала на "Газпром" необгрунтований і несправедливий штраф у розмірі, що перевищує 6 млрд доларів (включаючи пені) за нібито зловживання монопольним становищем на ринку транзиту газу України".

У компанії заявляють, що штраф, а також подальші дії України по його стягненню порушують права монополіста, гарантовані угодою між урядом Російської Федерації і Кабінетом міністрів України про заохочення і взаємний захист інвестицій.

Синоптики попереджають про різку зміну погодних умов в Україні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні очікується різка зміна погодних умов: пройдуть дощі, у західних, місцями північних, центральних та Харківській областях, місцями - з мокрим снігом. Також очікується посилення вітру до 15-20 м/с.

Як повідомлялося раніше, циклон, який накрив Україну і приніс з собою різке похолодання, дощі і сильний вітер, буде в країні недовго і вже до п'ятниці у всіх областях суттєво потеплішає.

Як оформити субсидію через Інтернет: покрокова інструкція

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Отримати житлову субсидію українці тепер можуть не виходячи з дому, так як подати документи для призначення субсидії можна онлайн на урядовому порталі.

Styler підготував повну покрокову інструкцію того, як це зробити.

Зазначимо, що комунальна субсидія надається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону, але не більше ніж на 12 місяців.