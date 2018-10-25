Сенцов став лауреатом премії Сахарова

Фото: акція в підтримку Сенцова (РБК-Україна)

Церемонія нагородження відбудеться в Страсбурзі 12 грудня

Український політв'язень Кремля Олег Сенцов став лауреатом премії імені Сахарова за 2018 рік. Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає РБК-Україна.

"Олег Сенцов нагороджений орденом Сахарова! Церемонія нагородження відбудеться в Страсбурзі 12 грудня", - повідомив він в Twitter.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман відреагував на присвоєння Сенцову премії Сахарова.

"Премія Сахарова, яку сьогодні Європарламент присвоїв Сенцову - це черговий поворот ключа, що відкриває грати в'язниці, де утримують Олега. Ми вдячні за важливе рішення європарламентарів, яке насправді є потужним сигналом про необхідність захисту демократії в світі", - заявив Гройсман.

"Після завершення голодування Олега Сенцова РФ сподівалась це питання спустити на гальмах і зняти цю емоційну хвилю. Але отримала зовсім іншу хвилю: спочатку польську нагороду, а тепер таке визнання премія Сахарова. Сенцов стане для Росії тим, ким Сахаров став для СРСР", - написав в Twitter глава МЗС України Павло Клімкін.

За словами президента України Петра Порошенка, присвоєння премії наблизить момент звільнення Сенцова.

"Вдячний Європейському Парламенту за важливе рішення - надати престижну премію Сахарова саме українцю Олегу Сенцову. Впевнений, що це рішення наблизить момент звільнення Олега Сенцова", - заявив президент.

Зазначимо, що премія "За свободу думки" імені Сахарова, заснована в 1988 році Європейським парламентом на честь Андрія Сахарова, який за свою правозахисну діяльність був позбавлений всіх радянських нагород і премій і в 1980 році висланий з Москви. Премія вручається за "винятковий внесок у боротьбу за права людини по всій земній кулі".

Нагадаємо, 9 жовтня були визначені фіналісти премії Сахарова. Ними стали: Олег Сенцов, 11 неурядових організацій, які рятують мігрантів в Середземноморському регіоні, і активіст з Марокко Насір Зефзаф. Кожен кандидат повинен заручитися підтримкою як мінімум 40 членів Європарламенту, і кожен окремий депутат може підтримати лише одну кандидатуру. Відзначимо, що на здобуття премії українця висунула найбільша фракція Європарламенту - Європейська народна партія.

Олег Сенцов в серпні 2015 року був засуджений в Росії до 20 років колонії за звинуваченням в "створенні терористичного угруповання" в окупованому Криму. Він відбуває покарання в колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі в місті Лабитнангі. 14 травня 2018 року українець оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів в РФ. Однак 5 жовтня Сенцов був змушений зупинити голодовку в зв'язку з загрозою "насильницького годування".