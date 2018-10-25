Суд арештував ще чотирьох підозрюваних у розкраданні коштів Ощадбанку, - Холодницький

Фото: Назар Холодницький (РБК-Україна/Віталій Носач)

Холодницький повідомив, що кожному із арештованих призначено заставу в якості альтернативи

Солом'янський районний суд Києва арештував ще чотирьох підозрюваних у справі розкрадання державних коштів АТ "Ощадбанк". Про це повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький, передає РБК-Україна.

За його словами, усі підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та з можливістю внесення застави. Загалом суд розглядає клопотання прокурорів САП про обрання запобіжних заходів 10 підозрюваним у цій справі.

Як написав Холодницький на своїй сторінці у Facebook, станом на 16:00 уже обрано запобіжні заходи наступним підозрюваним:

заступникові голови правління банку у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 7 млн гривень;

працівникові Департаменту корпоративного бізнесу банку - тримання під вартою із альтернативою внесення застави в розмірі 1,5 млн гривень;

керівникові ПрАТ "Креатив" - тримання під вартою з альтернативою застави в сумі 2 млн гривень;

2 працівникам ПАТ "Креатив Груп" - тримання під вартою із внесенням застави в сумі 2 млн та 550 тис. гривень.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, Солом'янський районний суд Києва в четвер, 25 жовтня, взяв під варту заступницю голови правління "Ощадбанку" Ірину Земцову.

Додамо, серед підозрюваних у справі про розкрадання в "Ощадбанку" фігурує народний депутат з групи "Воля народу" Станіслав Березкін.

Як відомо, протягом вересня 2013 - січня 2014 років бенефіціарні власники групи "Креатив", діючи за попередньою змовою з посадовими особами зазначеної групи, а також посадовими особами "Ощадбанку", ТОВ "ЗМЖ" і ТОВ "Кредитне брокерське агентство", заволоділи 20 млн доларів, які "Креатив" отримали в "Ощадбанку".