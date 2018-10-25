Итоги дня: 25 октября

Суд арестовал заместителя председателя Ощадбанка

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Соломенский районный суд Киева в четверг, 25 октября, взял под стражу заместителя председателя правления "Ощадбанка" Ирину Земцову в деле о завладении госсредствами.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Валентин Мусияка сообщил, что просил суд взять Земцову под стражу с залогом в 50 миллионов гривен. Однако суд отказал и назначил альтернативу - 7 млн гривен залога.

Позже стало известно, что суд арестовал еще четверых подозреваемых по делу хищения государственных средств АО "Ощадбанк". Об этом сообщил руководитель Специализованной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий. По его словам, все подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Сенцов стал лауреатом премии Сахарова

Фото: акция в поддержку Сенцова (РБК-Украина)

Украинский политзаключенный Кремля Олег Сенцов стал лауреатом премии имени Сахарова за 2018 год. Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает РБК-Украина.

"Олег Сенцов награжден орденом Сахарова! Церемония награждения состоится в Страсбурге 12 декабря", - сообщил он в Twitter.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отреагировал на присвоение Сенцову премии Сахарова.

"Газпром" инициировал арбитраж против Украины по штрафу на 6 млрд долларов

Фото: глава правления "Газпрома" Алексей Миллер (kremlin.ru)

Российский газовый монополист "Газпром" в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ (Комиссия ООН по праву международной торговли, - ред.) в четверг инициировал арбитражное разбирательство против Украины по штрафу на 6 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на российские СМИ.

В сообщении монополиста указано, что разбирательство вызвано тем, что "Украина в лице Антимонопольного комитета наложила на "Газпром" необоснованный и несправедливый штраф в размере, превышающем 6 млрд долларов (включая пени) за якобы злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа Украины".

В компании заявляют, что штраф, а также последующие действия Украины по его взысканию нарушают права монополиста, гарантированные соглашением между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Синоптики предупреждают о резком изменении погодных условий в Украине

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Украине ожидается резкое изменение погодных условий: пройдут дожди, в западных, местами в северных, центральных и Харьковской областях, местами - с мокрым снегом. Также ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

Как сообщалось ранее, циклон, который накрыл Украину и принес с собой резкое похолодание, дожди и сильный ветер, будет в стране недолго и уже к пятнице во всех областях существенно потеплеет.

Как оформить субсидию через Интернет: пошаговая инструкция

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Получить жилищную субсидию украинцы теперь могут не выходя из дома, так как подать документы для назначения субсидии можно онлайн на правительственном портале.

Styler подготовил полную пошаговую инструкцию того, как это сделать.

Отметим, что коммунальная субсидия предоставляется с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона, но не более чем на 12 месяцев.