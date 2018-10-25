"Газпром" ініціював арбітраж проти України по штрафу на 6 млрд доларів

Фото: глава правління "Газпрому" Олексій Міллер (kremlin.ru)

Йдеться про штраф, накладений на "Газпром" Антимонопольним комітетом України

Російський газовий монополіст "Газпром" відповідно до Арбітражного регламенту ЮНСІТРАЛ (Комісія ООН з права міжнародної торгівлі, - ред.) у четвер ініціював арбітражний розгляд проти України через штраф на 6 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на російські ЗМІ.

У повідомленні монополіста зазначено, що розгляд викликаний тим, що "Україна в особі Антимонопольного комітету наклала на "Газпром" необгрунтований і несправедливий штраф у розмірі, що перевищує 6 млрд доларів (включаючи пені) за нібито зловживання монопольним становищем на ринку транзиту газу України".

У компанії заявляють, що штраф, а також подальші дії України по його стягненню порушують права монополіста, гарантовані угодою між урядом Російської Федерації і Кабінетом міністрів України про заохочення і взаємний захист інвестицій.

Зокрема, "Газпром" просить арбітраж прийняти рішення про виплату грошового відшкодування та застосування інших засобів правового захисту.

"Компанія буде продовжувати захищати свої права всіма доступними засобами в рамках чинного законодавства", - підкреслюється у повідомленні газового монополіста РФ.

Як писало РБК-Україна раніше, російська газова компанія "Газпром" у кінці 2016 року подала скаргу до Вищого господарського суду України на рішення Київського господарського суду про стягнення 6,5 млрд доларів на користь України за позовом Антимонопольного комітету.

Нагадаємо, в кінці серпня 2017 року "Газпром" у Верховному суді України оскаржив рішення Вищого господарського суду України, який ухвалив стягнути з компанії пені і штраф Антимонопольного комітету України (АМКУ) в 6,6 млрд доларів.

Однак 11 вересня 2017 року Верховний суд України відмовив "Газпрому" в перегляді рішень нижчих судів. Таким чином, можливості щодо оскарження рішення АМКУ в рамках судової системи України були вичерпані.