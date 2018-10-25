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Синоптики попереджають про різку зміну погодних умов в Україні

Новини » Суспільство    25.10.2018 - 08:49
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні посилення вітру до 15-20 м/с, дощі, місцями - з мокрим снігом

В Україні сьогодні, 25 жовтня, очікується різка зміна погодних умов: пройдуть дощі, у західних, місцями північних, центральних та Харківській областях з мокрим снігом. Про це передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними Укргідрометцентру, очікується різка зміна погодних умов: пройдуть дощі, у західних, місцями північних, центральних та Харківській областях з мокрим снігом; в Україні посилення вітру до 15-20 м/с.

"В Київській області 25 жовтня очікується різка зміна погодних умов: пройдуть дощі (місцями з мокрим снігом); посилення вітру до 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, згідно із прогнозом синоптиків, 25 жовтня 2018 на всій території України очікуються дощі, температура повітря прогріється від +4 до +11. 

Як писав Styler, циклон, який накрив Україну і приніс з собою різке похолодання, дощі і сильний вітер, буде в країні недовго і вже до п'ятниці у всіх областях суттєво потеплішає.

Погода на сьогодні: в Україні дощі, температура до +11
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