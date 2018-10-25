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Суд арештував заступницю голови Ощадбанку

Новини » Суспільство    25.10.2018 - 15:15
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ірину Земцову підозрюють у заволодінні коштами державного банку

Солом'янський районний суд Києва в четвер, 25 жовтня, взяв під варту заступницю голови правління "Ощадбанку" Ірину Земцову у справі про заволодіння дкржкоштами. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зазначається, що Земцова є першою арештованою серед підозрюваних у причетності до заволодіння 20 мільйонами доларів "Ощадбанку.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Валентин Мусіяка повідомив, що просив суд взяти Земцову під варту із заставою у 50 мільйонів гривень. Однак суд відмовив і призначив альтернативу - 7 млн гривень застави.

Нагадаємо, за клопотанням Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Солом'янський районний суд обере запобіжний захід для десяти підозрюваних у розкраданні коштів "Ощадбанку". 

Як відомо, протягом вересня 2013 - січня 2014 років бенефіціарні власники групи "Креатив", діючи за попередньою змовою з посадовими особами зазначеної групи, а також посадовими особами "Ощадбанку", ТОВ "ЗМЖ" і ТОВ "Кредитне брокерське агентство", заволоділи 20 млн доларів, які "Креатив" отримали в "Ощадбанку".

Додамо, серед підозрюваних у справі про розкрадання в "Ощадбанку" фігурує народний депутат з групи "Воля народу" Станіслав Березкін.

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