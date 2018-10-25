Суд арештував заступницю голови Ощадбанку

Ірину Земцову підозрюють у заволодінні коштами державного банку
Солом'янський районний суд Києва в четвер, 25 жовтня, взяв під варту заступницю голови правління "Ощадбанку" Ірину Земцову у справі про заволодіння дкржкоштами. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Зазначається, що Земцова є першою арештованою серед підозрюваних у причетності до заволодіння 20 мільйонами доларів "Ощадбанку.
Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Валентин Мусіяка повідомив, що просив суд взяти Земцову під варту із заставою у 50 мільйонів гривень. Однак суд відмовив і призначив альтернативу - 7 млн гривень застави.
Нагадаємо, за клопотанням Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Солом'янський районний суд обере запобіжний захід для десяти підозрюваних у розкраданні коштів "Ощадбанку".
Як відомо, протягом вересня 2013 - січня 2014 років бенефіціарні власники групи "Креатив", діючи за попередньою змовою з посадовими особами зазначеної групи, а також посадовими особами "Ощадбанку", ТОВ "ЗМЖ" і ТОВ "Кредитне брокерське агентство", заволоділи 20 млн доларів, які "Креатив" отримали в "Ощадбанку".
Додамо, серед підозрюваних у справі про розкрадання в "Ощадбанку" фігурує народний депутат з групи "Воля народу" Станіслав Березкін.