Підсумки дня: 25 липня

У Києві залило дощем вулиці та підземні переходи

Сьогодні, 25 липня, у Києві після обіду пройшов сильний дощ, який затопив вулиці столиці. У Києві від високого рівня води, автомобілі "плили" на дорозі. Схожа ситуація на тротуарах та в підземних переходах. У Києві внаслідок сильного дощу обвалилася частина Кирилівського шляхопроводу. Також через зливу у Києві сформувались затори по всій столиці.

Порошенко схвалив посилення відповідальності за несплату аліментів

Президент Петро Порошенко підписав закон, яким передбачено посилення відповідальності за несплату аліментів. Про це повідомляє прес-служба голови держави. Зокрема, законом передбачені особливості впливу на боржників, котрі мають заборгованість зі сплати аліментів для утримання дітей з інвалідністю та дітей, які мають певні важкі захворювання, враховуючи, що невчасна сплата аліментів має особливо негативні наслідки для дітей з цієї вразливої категорії.

У Німеччині почали укладку труб для "Північного потоку-2"

У Німеччині почали укладати перші труби в рамках спорудження газопроводу "Північний потік-2", по якому природній газ буде поставлятися з Росії в Німеччину. На першому етапі сегменти труб, приварені один до одного на судні, будуть протягнуті по підземному тунелю, який веде до наземної приймальної станції, повідомив представник компанії. Як зазначається, судно-трубоукладач Castoro 10 в ніч на середу, 25 липня, почало роботи на наземній стикувальній станції під Любміном у Грайфсвальдській затоці. Спорудження газопроводу "Північний потік-2" різко критикують Україна, країни Балтії, Польща та США.

У Києві Hummer збив дівчинку: випливли цікаві подробиці з життя винуватця ДТП

24 липня в Києві на бульварі Лесі Українки автомобіль Hummer збив 8-річну дівчинку на пішохідному переході. Від отриманих травм дитина померла в кареті швидкої допомоги. Як виявилося пізніше, за кермом автомобіля знаходився Кирило Островський. При затриманні винуватець аварії пручався і вів себе зухвало. Styler зібрав інформацію про 23-річного винуватця ДТП.

Український депутат вийшла заміж за британця

Світлана Заліщук, народний депутат України, вийшла заміж за 47-річного британця Уейна Джордаша. Урочистий захід відбувся в суботу, 21 липня в столичному ресторані Breakwater. Весілля було тихим і скромним, на ньому були присутні тільки близькі родичі та друзі молодят. Серед гостей були помічені народні депутати Мустафа Найєм і Сергій Лещенко, а також редактор "Української правди" Севгиль Мусаєва.