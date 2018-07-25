Итоги дня: 25 июля

В Киеве залило дождем улицы и подземные переходы

Сегодня, 25 июля, в Киеве после обеда прошел сильный дождь, который затопил улицы столицы. В Киеве от высокого уровня воды автомобили "плыли" на дороге. Похожая ситуация на тротуарах и в подземных переходах. Вследствие сильного дождя обвалилась часть Кирилловского путепровода. Также из-за ливня в Киеве образовались пробки по всей столице.

Порошенко одобрил ужесточение ответственности за неуплату алиментов

Президент Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий усиление ответственности за неуплату алиментов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. В частности, законом предусмотрены особенности воздействия на должников, имеющих задолженность по уплате алиментов для содержания детей с инвалидностью и детей, имеющих определенные тяжелые заболевания, учитывая, что несвоевременная уплата алиментов имеет особенно негативные последствия для детей из этой уязвимой категории.

В Германии начали укладку труб для "Северного потока-2"

В Германии начали укладку первых труб в рамках сооружения газопровода "Северный поток-2", по которому природный газ будет поставляться из России в Германию. На первом этапе сегменты труб, привареные друг к другу на судне, будут протянуты по подземному тоннелю, который ведет к наземной приемной станции, сообщил представитель компании. Как отмечается, судно-трубоукладач Castoro 10 в ночь на среду, 25 июля, начало работы на наземной стыковочной станции под Любмином в Грайфсвальдском заливе. Сооружение газопровода "Северный поток-2" резко критикуют Украина, страны Балтии, Польша и США.

В Киеве Hummer сбил девочку: всплыли интересные подробности из жизни виновника ДТП

24 июля в Киеве на бульваре Леси Украинки автомобиль Hummer сбил 8-летнюю девочку на пешеходном переходе. От полученных травм ребенок скончался в карете скорой помощи. Как оказалось позже, за рулем автомобиля находился Кирилл Островский. При задержании виновник аварии сопротивлялся и вел себя вызывающе. Styler собрал информацию о 23-летнем виновнике ДТП.

Украинский депутат вышла замуж за британца

Светлана Залищук, народный депутат Украины, вышла замуж за 47-летнего британца Уэйна Джордаша. Торжественное мероприятие состоялось в субботу, 21 июля в столичном ресторане Breakwater. Свадьба была тихой и скромной, на ней присутствовали только близкие родственники и друзья молодоженов. Среди гостей были замечены народные депутаты Мустафа Найем и Сергей Лещенко, а также редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева.