Порошенко схвалив посилення відповідальності за несплату аліментів

Законом передбачені механізми впливу на боржників по сплаті аліментів на утримання дітей з інвалідністю

Президент Петро Порошенко підписав закон, яким передбачено посилення відповідальності за несплату аліментів. Про це повідомляє прес-служба голови держави.

Зокрема, законом передбачені особливості впливу на боржників, котрі мають заборгованість зі сплати аліментів для утримання дітей з інвалідністю та дітей, які мають певні важкі захворювання, враховуючи, що невчасна сплата аліментів має особливо негативні наслідки для дітей з цієї вразливої категорії.

Визначається, що несплата аліментів на утримання дитини за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання тягне за собою виконання суспільно корисних робіт на строк від 120 до 240 годин.

Зокрема, несплата аліментів на утримання дитини з інвалідністю, та дитини, що хворіє на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, вроджені вади розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічні чи онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, або на утримання дитини, яка отримала тяжкі травми, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що призвела до виникнення заборгованості, за три місяці з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання тягне за собою суспільно корисні роботи на строк від 120 до 240 годин.

При цьому встановлюється, що повторне протягом року вчинення цього правопорушення тягне за собою відповідальність у вигляді виконання суспільно корисних робіт на строк від 240 до 360 годин. Ухилення ж особи від робіт тягне за собою адмінарешт строком до десяти діб.

У документі передбачені і заходи щодо батьків або осіб, які їх замінюють, за ухилення ними від виконання обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей. У таких випадках передбачено попередження або накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, вчинені повторно протягом року, тягнуть за собою штраф у розмірі від 100 до 300 таких мінімумів.

Крім того, за невиконання рішення органу опіки та піклування щодо визначення способів участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо від дитини, встановлюється штраф у розмірі від 100 до 150 неоподатковуваних мінімумів. За таке ж діяння, вчинене повторно протягом року, штраф можуть накласти у розмірі від 150 до 300 неоподаткованих мінімумів. Підкреслимо, що може бути застосоване тимчасове обмеження того з батьків, з ким проживає дитина, у праві виїзду за кордон та праві керування транспортним засобом до виконання рішення.

Також вказано, що за умисне порушення встановленого законом обмеження щодо строку перебування дитини за межами України у разі самостійного вирішення питання про її тимчасовий виїзд тим із батьків, з яким дитина проживає, встановлено штраф від ста до двохсот неоподаткованих мінімумів.

Нагадаємо, як писало РБК-України, нардепи підтримали у другому читанні законопроект №8296 щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання", за його прийняття проголосували 230 парламентарів.