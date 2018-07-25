У Німеччині почали укладку труб для "Північного потоку-2"

Спорудження газопроводу "Північний потік-2" різко критикують Україна, країни Балтії, Польща та США

У Німеччині почали укладати перші труби в рамках спорудження газопроводу "Північний потік-2", по якому природній газ буде поставлятися з Росії в Німеччину. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Так, на першому етапі сегменти труб, приварені один до одного на судні, будуть протягнуті по підземному тунелю, який веде до наземної приймальної станції, повідомив представник компанії. Як зазначається, судно-трубоукладач Castoro 10 в ніч на середу, 25 липня, почало роботи на наземній стикувальній станції під Любміном у Грайфсвальдській затоці.

Компанія "Північний потік-2" ще два місяці тому приступила до будівництва 30-кілометрового підводного тунелю в прибережних водах. У серпні почнуться роботи по безпосередній укладці труб. Також порудження спірного газопроводу "Північний потік-2", проти якого різко виступають Україна, країни Балтії і Польща та США, планується завершити до кінця 2019 року.

Відзначимо, що заступник держсекретаря США з питань енергетичних ресурсів Френсіс Феннон заявив про категоричний спротив проекту "Північний потік-2".

Також раніше заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявила, що позицію України по "Північному потоку-2" не підтримують 4 країни.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявляв, що газопровід "Північний потік-2" призведе до більшої агресії Росії.