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Підсумки дня: 24 липня


Денисова заявила про домовленості щодо повернення моряків, Порошенко відвідав ДБР та інші новини

Українка Ольга Харлан стала чемпіонкою світу з фехтування на шаблях Іранського дипломата викликали в МЗС Британії через затримання танкера
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