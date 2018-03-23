Обшуки на базі "Азова": поліція перевіряє факти заволодіння майном на 54 млн гривень

Слідчі дії проводилися за санкцією суду

Співробітники Національної поліції України проводили слідчі дії на території заводу "Атек" в Києві, де знаходиться база "Національного корпусу "Азов" зо санкцією суду. Про це повідомляє прес-служба полиции.

"Слідчі Нацполіції проводили комплекс необхідних слідчих дій у рамках розслідування кримінального провадження за фактом можливого незаконного заволодіння майном. Такі слідчі дії відбуваються на території кількох регіонів країни. Вони скоєні під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України", - йдеться в повідомленні.

Так, поліція здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування перевіряються можливі факти незаконного заволодіння майном ЗАТ "Атек" на загальну суму понад 54 млн гривень.

Зазначено, комплекс необхідних слідчих дій проводять під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України та на підставі судових рішень - на території кількох регіонів країни.

Нагадаємо, сьогодні в будівлі бази "Азов" проводили обшуки. Кілька десятків активістів перешкоджали проведенню слідчих дій, спорудили барикади і заблокували вхід в будівлю. За даними РБК-Україна, на території заводу "Атек" в Києві, де знаходиться база "Національного корпусу "Азов", після обшуків і слідчих дій почали розбирати барикади.