Ryanair презентував свої маршрути з України

Ryanair запустить 10 рейсів з Києва та 5 зі Львова
Найбільша європейська авіакомпанія-лоукостер Ryanair презентувала 15 напрямків з України, за якими почне виконувати польоти восени 2018 року, передає кореспондент РБК-Україна.
Зокрема, восени 2018 року Ryanair розпочне виконувати польоти за 10 напрямами з Києва (аеропорт "Бориспіль") і 5 маршрутів зі Львова:
Фото: Ryanair підтвердив 15 авіарейсів з України (РБК-Україна)
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ryanair розглядає можливість польотів ще з трьох міст України.
"Що стосується інших міст України, окрім Львова і Києва, ми активно говоримо і дивимося й інші напрями. Зокрема, це Харків, Одеса, Херсон. Але все це більш пізня перспектива", - заявив комерційний директор Ryanair Девід О'Брайан в інтерв'ю польському Forbes.