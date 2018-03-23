Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Ryanair презентував свої маршрути з України

НовиниСуспільство    23.03.2018 - 11:21
Фото: літак Ryanair (flickr.com/Andy Mitchell)
Фото: літак Ryanair (flickr.com/Andy Mitchell)

Ryanair запустить 10 рейсів з Києва та 5 зі Львова

Найбільша європейська авіакомпанія-лоукостер Ryanair презентувала 15 напрямків з України, за якими почне виконувати польоти восени 2018 року, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, восени 2018 року Ryanair розпочне виконувати польоти за 10 напрямами з Києва (аеропорт "Бориспіль") і 5 маршрутів зі Львова:

  • Київ - Лондон, Британія (аеропорт Станстед);
  • Київ - Стокгольм, Швеція (аеропорт Скавста);
  • Київ - Вільнюс, Литва;
  • Київ - Вроцлав, Польща;
  • Київ - Барселона, Іспанія;
  • Київ - Варшава, Польща (аеропорт Модлін);
  • Київ - Гданськ, Польща;
  • Київ - Краків, Польща;
  • Київ - Познань, Польща;
  • Київ - Братислава, Словаччина;
  • Львів - Лондон (аеропорт Станстед);
  • Львів - Варшава (аеропорт Модлін);
  • Львів - Меммінген, Німеччина;
  • Львів - Дюссельдорф, Німеччина (аеропорт Везе);
  • Львів - Краків, Польща
 

Фото: Ryanair підтвердив 15 авіарейсів з України (РБК-Україна)
 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ryanair розглядає можливість польотів ще з трьох міст України.

"Що стосується інших міст України, окрім Львова і Києва, ми активно говоримо і дивимося й інші напрями. Зокрема, це Харків, Одеса, Херсон. Але все це більш пізня перспектива", - заявив комерційний директор Ryanair Девід О'Брайан в інтерв'ю польському Forbes.

Ryanair та аеропорт "Бориспіль" успішно завершили переговори
Теги: Ryanair, лоукост, авиасообщение
"Я був просто шокований": Жан Рено розповів, з чим асоціює Україну
"Надя знала, хто такі Іуди": Віра Савченко повідомила, що її сестра готувалася до в'язниці з ранку
В центрі Києва хочуть перейменувати вулицю на честь космонавта Каденюка
"Неможливо передати словами": легендарна Ада Роговцева пояснила, чому їздить в АТО
On Top