Савченко заявила, що не хоче здавати зразки голосу

Також вона відмовилася давати зразки ДНК

Надія Савченко у залі Шевченківського суду заявила, що не здаватиме зразки голосу. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Я відмовляюсь давати зразки голосу, а також різні зразки ДНК. Є багато виступів з моїм голосом, а також багато чашок, з яких я пила", - сказала вона.

Сьогодні в Шевченківському суді Києва відбувається розгляд справи щодо обрання запобіжного заходу Надії Савченко.

Нагадаємо, напередодні в парламенті з Савченко зняли недоторканність і дозволили арешт.

Зазначимо, Савченко звинувачують у підготовці масштабного теракту проти керівництва Украіни з метою державного перевороту.