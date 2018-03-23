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Савченко заявила, що не хоче здавати зразки голосу

НовиниПолітика    23.03.2018 - 14:33
Фото: Надія Савченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Фото: Надія Савченко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Також вона відмовилася давати зразки ДНК

Надія Савченко у залі Шевченківського суду заявила, що не здаватиме зразки голосу. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Я відмовляюсь давати зразки голосу, а також різні зразки ДНК. Є багато виступів з моїм голосом, а також багато чашок, з яких я пила", - сказала вона.

Сьогодні в Шевченківському суді Києва відбувається розгляд справи щодо обрання запобіжного заходу Надії Савченко.

Нагадаємо, напередодні в парламенті з Савченко зняли недоторканність і дозволили арешт.

Зазначимо, Савченко звинувачують у підготовці масштабного теракту проти керівництва Украіни з метою державного перевороту.

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Теги: Надія Савченко, заседание суда, ДНК
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