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В будівлі бази "Азов" проводять обшуки

НовиниСуспільство    23.03.2018 - 12:04
Фото: обшуки на території заводу "Атек" (РБК-Україна)
Фото: обшуки на території заводу "Атек" (РБК-Україна)

Біля входу в базу "Азов" зібралися близько 300 осіб

У приміщенні політичної партії "Національний Корпус "Азов" на території заводу "Атек" проводять обшуки. Про це РБК-Україна розповіли учасники громадської організації, які зараз заблокували вхід у базу.

Повідомляється, що зараз встановлені барикади біля воріт бази. Зокрема, дерев'яні палиці і колючий дріт. Загалом біля входу в базу "Азов" зібралися близько 300 осіб.

Крім того, на місці були присутні представники патрульної поліції. За їх словами, на території бази проводяться обшуки.

"Можливо, це Служба безпеки, але не поліція", - сказали патрульні, відповідаючи на питання, хто саме знаходиться в будівлі.

За словами народного депутата України Андрія Білецького, в будівлі бази "Азов" проходять незаконні обшуки.

"Сьогодні невідомі зайшли на територію бази полку "Азов". Якщо вірити формі, то це поліція. Жодного посвідчення не було показано. Тому ми не можемо цього стверджувати. Вони побили хлопців, поламали двері, вкрали особисті речі і фронтові ордена у людей з гуртожитку. Це сталося сьогодні абсолютно точно. Обшуки тривають з 6:30 ранку. Але ніхто не бачив жодного дозволу суду. Формально вони кажуть, що помилилися будинком. Але помилитися будівлею, де герб "Азова" на кожному метрі - може тільки людина недорозвинений. А їх там 60 осіб і всі вони такими бути не можуть", - заявив Білецький

 

Фото: обшуки на території заводу "Атек" (РБК-Україна)

За його словами, активісти викликали слідчу групу поліції, яка не прибуває на виклик уже кілька годин.

"Ми викликали "102" і не будемо випускати їх із території. Спочатку поліція повинна встановити осіб і зафіксувати факти злочину. Ми вже півтори години чекаємо Святошинську поліцію. Слідча група поліції не прибула ", - додав він.

Він також зазначив, що невідомі особи проводять обшуки без присутності слідчого і понятих.

 

Обшуки на базі "Азова".

Опубліковано РБК-Україна 23 березень 2018 р.

Нагадаємо, сьогодні також співробітники прокуратури, Служби безпеки та Національної поліції проводять обшуки в одному з департаментів Харківської міськради.

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Теги: Азов, обыск
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