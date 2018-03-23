ІДІЛ взяла на себе відповідальність за захоплення заручників у Франції

Терористи назвали нападника "солдатом халіфату"

Терористична група "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за захоплення заручників в супермаркеті в комуні Требна півдні Франції. Відповідну заяву терористів було опубліковано на Twitter ісламістського агентства Amaq.

У своїй заяві ІДІЛ назвав нападника "солдатом халіфату" без додаткових пояснень чи доказів.

Нагадаємо, в ході штурму супермаркету правоохоронці застрелили людину, яка раніше захопила відвідувачів в заручники, однак пізніше відпустив, залишивши біля себе пораненого поліцейського, який сам запропонував себе в обмін на останню жінку-заручницю.

Інцидент стався вранці в п'ятницю. В результаті захоплення дві людини загинули, 12 отримали поранення. У поліцейській операції взяли участь 140 правоохоронців.

Чоловік, який захопив заручників в супермаркеті міста Треб на півдні Франції, був відомий поліції по дрібним злочинам, пов'язаним з наркотиками.

Ним виявився 26-річний Редуан Лакдім. При цьому, раніше правоохоронці не підозрювали про те, що Лакдім приєднався до радикального ісламістського руху.