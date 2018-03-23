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ІДІЛ взяла на себе відповідальність за захоплення заручників у Франції

НовиниНадзвичайні події    23.03.2018 - 17:58
Фото: бойовик ІДІЛ (twitter.com-Haghaie)
Фото: бойовик ІДІЛ (twitter.com-Haghaie)

Терористи назвали нападника "солдатом халіфату"

Терористична група "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за захоплення заручників в супермаркеті в комуні Требна півдні Франції. Відповідну заяву терористів було опубліковано на Twitter ісламістського агентства Amaq.

У своїй заяві ІДІЛ назвав нападника "солдатом халіфату" без додаткових пояснень чи доказів.

Нагадаємо, в ході штурму супермаркету правоохоронці застрелили людину, яка раніше захопила відвідувачів в заручники, однак пізніше відпустив, залишивши біля себе пораненого поліцейського, який сам запропонував себе в обмін на останню жінку-заручницю.

Інцидент стався вранці в п'ятницю. В результаті захоплення дві людини загинули, 12 отримали поранення. У поліцейській операції взяли участь 140 правоохоронців.

Чоловік, який захопив заручників в супермаркеті міста Треб на півдні Франції, був відомий поліції по дрібним злочинам, пов'язаним з наркотиками.
Ним виявився 26-річний Редуан Лакдім. При цьому, раніше правоохоронці не підозрювали про те, що Лакдім приєднався до радикального ісламістського руху.

Захоплення заручників у Франції: нападник був відомий поліції раніше У Франції з супермаркету звільнили всіх заручників, двоє загиблих
Теги публікації: Франція, ІДІЛ, заложники  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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