Підсумки дня: 22 листопада

•На рахунок Державного казначейства перерахували 1,5 млрд гривень оточення колишнього президента Віктора Януковича

•Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ і Москва подумають щодо відповіді при появі ракет США в Європі або Україні

•Державне бюро розслідувань викликало нардепа від "Батьківщини" Валерія Дубіля на допит після того, як напередодні викрили піраміду з підкупу виборців на виборах 2019

•Голова адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш вважає, що український закон про освіту є "напівфашистським"

•У четвер, 21 лютого, доґхантера Олексія Святогора, що вбив сотні тварин, жорстоко побили біля метро Лук'янівська в Києві

•Комунальне підприємство "Київський метрополітен" заявило, що тендер на розробку техніко-юридичного обґрунтування (ТЕО) метро на Троєщину відмінили

•Київське "Динамо" дізналося суперника по 1/8 фіналу Ліги Європи. Команда Олександра Хацкевича побореться з "Челсі"

•У п'ятницю вночі, 22 лютого, приватна американська компанія SpaceX провела успішний запуск ракети-носія Falcon 9 з індонезійським супутником PSN-6 і ізраїльським місяцеходом Beresheet