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Угорщина назвала "напівфашистським" український закон про освіту

Новини » Політика    22.02.2019 - 10:44
Угорщина назвала "напівфашистським" український закон про освіту
Фото: глава адміністрації прем'єра Угорщини Гергей Гуйяш (kormany.hu)

Угорщина розраховує на зміну влади в Україні

Голова адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш вважає, що український закон про освіту є "напівфашистським". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу угорського уряду.

Повідомляється, що відповідаючи на питання про майбутні вибори в Україні, Гуйяш зазначив, що сподівається на зміну влади в Києві і на більш продуктивний діалог з новою адміністрацією.

"Зараз в Україні діє уряд, який зневажає права меншин, і він запропонувалв "напівфашистське" законодавство про освіту", - заявив він і додав, що Будапешт як і раніше очікує на зміни в законодавстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Угорщині сподіваються на продовження терміну імплементації освітнього закону в Україні. Представник уряду зазначив, що стаття 7 українського закону є дискримінаційною для угорців.

Раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна налаштована на поліпшення украинско-угорських відносин. Пізніше посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто заявив про готовність Будапешта допомагати євроінтеграції Києва.

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