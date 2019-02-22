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Лукашенко допускає спільну з РФ відповідь на появу ракет США в Україні

Новини » Політика    22.02.2019 - 13:05
Лукашенко допускає спільну з РФ відповідь на появу ракет США в Україні
Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.by)

Лукашенко заявив, що Білорусь і РФ подумають про відповіді при появі ракет в Європі та Україні

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ і Москва подумають про відповідь при появі ракет США в Європі або Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Белта.

Лукашенко висловив побоювання про можливе розміщення в Європі ракет середньої і меншої дальності у зв'язку з ситуацією навколо ракетного договору.

"Але я боюся того, що американці скористаються моментом - зірвали цей договір, і розмістять ракети в Європі. Ось тут вже мало не здасться і нам. Тому нам треба буде разом з Росією думати про відповідні заходи. Від цього нікуди не дінешся, якщо це станеться. А гірше буде, якщо ці ракети будуть розміщені на території України. Тому моя відповідь однозначна: я категорично проти. Ми прихильники миролюбної політики. Нам не потрібні ці розбірки великих держав, від яких, виходячи з історії, ми завжди потерпали. Тому нам не потрібна ця бійка, бійка, особливо зараз навколо договору про ракети середньої і меншої дальності", - заявив Лукашенко.

Президент Білорусі висловив думку, що "НАТО може піти на розміщення подібних ракет в Європі".

Нагадаємо, 1 лютого 2019 року США оголосили про припинення участі в ракетному договорі через російську крилату ракету 9М729, запуск якої здійснюється з допомогою пускових установок "Іскандер-М". Рішення про вихід з договору набуло чинності 2 лютого. Росія відповіла на цей крок дзеркальними заходами.

Пізніше президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія прийме "дзеркальні і асиметричні заходи" у разі розміщення ракет США в Європі. У свою чергу у НАТО назвали погрози Путіна на адресу США неприйнятними.

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