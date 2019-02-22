Нардепа Дубіля викликали на допит до ДБР

Фото: Валерій Дубіль (facebook.com/dubil.valerii)

Дубіля допитають як свідка

Державне бюро розслідувань викликало нардепа від "Батьківщини" Валерія Дубіля на допит після того, як напередодні викрили піраміду з підкупу виборців на виборах 2019. Про це РБК-Україна повідомили інформовані джерела.

Повідомляється, що Дубіля викликають на допит 28 лютого. Також уточнюється, що його запрошують дати покази в якості свідка у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу.

Фото: виклик на допит

Нагадаємо, вчора в Службі безпеки України заявили, що в ряді областей пройшли десятки обшуків у справі про втручання Росії у вибори. Також уточнювалося, що силовики викрили піраміду з підкупу виборців.

Пізніше РБК-Україна повідомляло, що в організації цієї піраміди підозрюється нардеп від "Батьківщини" Валерій Дубіль. Відзначимо, в січні він став заступником голови партії "Батьківщина". Передбачалося, що він буде курирувати широке коло організаційних питань.

Відзначимо, за даними ЗМІ, у цій справі фігурує ім'я ще одного народного депутата від "Батьківщини" - Руслана Богдана.





