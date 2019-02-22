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Тендер на будівництво метро на Троєщину скасували

Новини » Надзвичайні події    22.02.2019 - 15:39
Тендер на будівництво метро на Троєщину скасували
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Тендер буде оголошено повторно найближчими днями

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" заявило, що тендер на розробку техніко-юридичного обґрунтування (ТЕО) метро на Троєщину відмінили. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook КП.

У повідомленні зазначається, що тендер буде оголошено повторно найближчими днями.

Тендер на будівництво метро на Троєщину скасували

"Тендер на розробку ТЕО метро на Троєщину буде оголошено повторно найближчими днями. Наразі процедуру відмінено для оновлення деяких параметрів, відповідно до законодавства", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у листопаді 2018 року Київський метрополітен оголосив тендер на будівництво нової лінії метро на житловий масив Троєщина. У документації вказувалося, що йдеться про будівництво Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену від Кільцевої дороги на житловий масив Вигурівщина-Троєщина. Передбачається також облаштування двох електродепо.

Як писало РБК-Україна раніше, у жовтні Київський міський голова Віталій Кличко підписав розпорядження про будівництво лінії метро від Кільцевої дороги до житлового масиву Троєщина.

Відзначимо, 8 листопада 2018 року у Києві завершився аукціон на кращі пропозиції щодо будівництва ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар. Найнижчу ціну за виконання будівництва запропонувало ПАТ "Київметробуд" - 5 млрд 981 млн 268 тис 736 гривень.

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