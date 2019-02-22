Кошти оточення Януковича перерахували у держбюджет

Фото: Віктор Янукович (UN Photo)

Кошти у п'ятницю надійшли на рахунок Держказначейства

На рахунок Державного казначейства перерахували 1,5 млрд гривень оточення колишнього президента Віктора Януковича. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook прес-секретаря генерального прокурора Лариси Сарган.

Сарган зазначила, що кошти надійшли у п'ятницю, 22 лютого.

Фото: документи

"Повідомляю тим, хто сумнівався: сьогодні, 22 лютого 2019 року, кошти в сумі 1 478 480 000 грн перераховано на банківський рахунок Державної казначейської служби України", - підкреслила прес-секретар.

Нагадаємо, 15 лютого генеральний прокурор Юрій Луценко заявив про спецконфіскацію до державного бюджету 1,5 млрд гривень оточення колишнього президента Віктора Януковича. Він анонсував, що в найближчі дні гроші надійдуть на рахунки Держказначейства і будуть направлені на підтримку армії.

Як писало РБК-Україна раніше, 27 грудня Національне антикорупційне бюро закрило кримінальну справу за фактом можливого пособництва голови Державної служби фінансового моніторингу України Ігоря Черкаського в розтраті "грошей Януковича" при їх спецконфіскації.

Додамо, Краматорський суд Донецької області 28 березня 2017 року прийняв рішення про конфіскацію у 10 компаній нерезидентів близько 1,5 млрд доларів. Як повідомляв Луценко, ці гроші належали екс-президенту Віктору Януковичу і його оточенню.