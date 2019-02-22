"Динамо" зіграє з "Челсі" в 1/8 фіналу Ліги Європи

Команда Олександра Хацкевича побореться з "Челсі"
Київське "Динамо" дізналося суперника по 1/8 фіналу Ліги Європи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати жеребкування, яке відбулося 22 лютого в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні (Швейцарія).
За вихід до чвертьфіналу команда Олександра Хацкевича побореться з лондонським "Челсі".
«Динамо» зіграє з @ChelseaFC в 1/8 фіналу @EuropaLeague!— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) February 22, 2019
Матчі цієї стадії відбудуться 7 та 14 березня.#UEL #ueldraw #FCDK pic.twitter.com/P5Aht3koZO
Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи сезону 2018/19:
"Челсі" (Англія) - "Динамо" (Київ, Україна)
"Айнтрахт" (Німеччина) - "Інтер" (Італія)
"Динамо" (Загреб, Хорватія) - "Бенфіка" (Португалія)
"Наполі" (Італія) - "Ред Булл Зальцбург" (Австрія)
"Валенсія" (Іспанія) - "Краснодар" (Росія)
"Севілья" (Іспанія) - "Славія" (Чехія)
"Арсенал" (Англія) - "Ренн" (Франція)
"Зеніт" (Росія) - "Вільярреал" (Іспанія)
Перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи відбудуться 7 березня на полях команд, вказаних першими. Поєдинки заплановані на 14 березня. Початок ігор о 19:55 або 22:00 за київським часом.
15 березня відбудеться жеребкування 1/4 і 1/2 фіналу Ліги Європи. Фінальний матч єврокубку пройде 29 травня на стадіоні "Олімпійський" в Баку.
Зазначимо, київське "Динамо" - єдиний представник України в єврокубках. Напередодні "Шахтар" з великим рахунком програв німецькому "Айнтрахту" в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи і вилетів з турніру.