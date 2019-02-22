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"Динамо" зіграє з "Челсі" в 1/8 фіналу Ліги Європи

Новини » Спорт    22.02.2019 - 14:13
"Динамо" зіграє з "Челсі" в 1/8 фіналу Ліги Європи
Фото: футболісти "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Команда Олександра Хацкевича побореться з "Челсі"

Київське "Динамо" дізналося суперника по 1/8 фіналу Ліги Європи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати жеребкування, яке відбулося 22 лютого в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні (Швейцарія).

За вихід до чвертьфіналу команда Олександра Хацкевича побореться з лондонським "Челсі".

Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи сезону 2018/19:

"Челсі" (Англія) - "Динамо" (Київ, Україна)
"Айнтрахт" (Німеччина) - "Інтер" (Італія)
"Динамо" (Загреб, Хорватія) - "Бенфіка" (Португалія)
"Наполі" (Італія) - "Ред Булл Зальцбург" (Австрія)
"Валенсія" (Іспанія) - "Краснодар" (Росія)
"Севілья" (Іспанія) - "Славія" (Чехія)
"Арсенал" (Англія) - "Ренн" (Франція)
"Зеніт" (Росія) - "Вільярреал" (Іспанія)

Перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи відбудуться 7 березня на полях команд, вказаних першими. Поєдинки заплановані на 14 березня. Початок ігор о 19:55 або 22:00 за київським часом.

15 березня відбудеться жеребкування 1/4 і 1/2 фіналу Ліги Європи. Фінальний матч єврокубку пройде 29 травня на стадіоні "Олімпійський" в Баку.

Зазначимо, київське "Динамо" - єдиний представник України в єврокубках. Напередодні "Шахтар" з великим рахунком програв німецькому "Айнтрахту" в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи і вилетів з турніру.

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