В Україні оголошено штормове попередження

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У західних областях країни пориви вітру досягнуть 15-20 м/с

Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні 23 квітня. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними синоптиків, у вівторок, 23 квітня в західних областях країни пориви вітру досягнуть 15-20 м/с (перший рівень небезпеки, жовтий).

Нагадаємо, синоптики погнозируют на 23 квітня теплу погоду, проте повідомляють про нічних заморозках в більшості областей. Крім того, в Україні буде без опадів, лише вночі на Закарпатті та в Карпатах місцями невеликий дощ, в горах з мокрим снігом.

Крім того, синоптик Натаья Діденко повідомила, що в Україні перед великодніми святами погода буде поступово поліпшуватися, очікується потепління. Вона зазначила, що антициклон Leonore зробить завтра погоду в Україні сонячної.

Зокрема, температура повітря у вівторок становитиме +12... + 17 градусів. 23 квітня у західній України південний і південно-східний вітер буде сильним, до штормових значень.

У Києві 23 квітня очікується сонячна тепла погода з температурою повітря +16..+18 градусів.