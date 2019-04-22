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Опубліковано результати виборів за кордоном

Новини » Вибори 2019    22.04.2019 - 08:55
Опубліковано результати виборів за кордоном
Фото: вибори в Україні (РБК-Україна)

Більшість українців за кордоном проголосували за Петра Порошенка

За результатами виборів 2019 на закордонному виборчому окрузі більшу частину голосів отримав діючий президент Петро Порошенко. Відповідну інформацію розміщено на офіційному сайті ЦВК.

За результатами обробки 100% протоколів закордонного округу, на виборах за кордоном лідирує Порошенко, за якого проголосували 54,73%. Його опонент Володимир Зеленський отримав 43,78% голосів виборців.

Опубліковано результати виборів за кордоном

Зазначимо, Порошенко переміг на виборчих дільницях у 45 країнах, зокрема, в Австрії, Італії, Канаді, Нідерландах, Німеччині, Британії та США. Зеленському дісталася більшість голосів у 24 країнах, серед яких Грузія, Білорусь, Польща, Словаччина та країни Балтії.

За даними ЦВК, участь у голосуванні за кордоном прийняли майже 60 тис. українців.

Нагадаємо, станом на ранок 22 квітня Центрвиборчкому залишалося обробити 10% протоколів. На даний момент з впевненим відривом лідирує Володимир Зеленський з результатом 73,18%. Порошенко набирає менше 25%.

Як повідомив заступник голови ЦВК Євген Радченко, оголошення офіційних результатів виборів може затягнутися через вихідні з нагоди православного Великодня, яка буде відзначатися 28 квітня.

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