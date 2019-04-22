ЦВК залишилося підрахувати 1% протоколів

Фото: вибори в Україні (РБК-Україна)

Величезний розрив між Зеленським і Порошенком зберігається

Результати другого туру виборів 2019: Центральна виборча комісія станом на 14:15 22 квітня опрацювала 99% протоколів. Відповідні дані оприлюднено на сайті Центрвиборчкому.

За результатами підрахунку 99% протоколів, зі значним відривом лідирує кандидат у президенти Володимир Зеленський - за нього проголосували 73,21%. Чинний президент Петро Порошенко отримує голоси 24,46% українських виборців.

Відзначимо, вже опрацьовано 100% протоколів у Києві, Дніпропетровській, Закарпатській, Кіровоградській, Рівненській та Тернопільській областях. Зокрема, по Києву Зеленський набрав 60,17%, Порошенко - 36,95%. В інших перерахованих регіонах зберігся більш високий розрив між ними.

Нагадаємо, ЦВК вже почала приймати протоколи з мокрими печатками. Даний процес проходить у режимі безперервного засідання, яке завершиться тільки після доставки останнього протоколу від окружних виборчих комісій.

Сьогодні глава ЦВК Тетяна Сліпачук нагадала, що офіційні результати виборів в Україні оголосять не пізніше, ніж через 10 днів. Швидкість фінального підрахунку голосів буде залежати від наявності технічних помилок і необхідності уточнення протоколів.