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Крючков вийшов з СІЗО

Новини » Суспільство    22.04.2019 - 17:30
Крючков вийшов з СІЗО
Фото: Дмитро Крючков (РБК-Україна)

Крючков вніс заставу в 7 млн гривень

Екс-депутат Верховної Ради Дмитро Крючков, який раніше був екстрадований з Німеччини, вийшов з СІЗО під заставу 7 млн гривень. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив прокурор Віталій Кравець.

За його словами, заставу за Крючкова внесли 19 квітня.

"Заставу внесли в п'ятницю ввечері. Звільнили сьогодні ближче до полудня", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Крючков відмовився співпрацювати зі слідством в рамках справи про розкрадання коштів держпідприємства "Енергоринок".

У квітні 2018 року в Німеччині затримали колишнього депутата Верховної ради Дмитра Крючкова. Його підозрюють у розкраданні коштів "Запоріжжяобленерго". Зокрема, згідно з повідомленням НАБУ, затримання Крючкова сталося ще 14 квітня.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, в 2016 році Крючкова оголосили в розшук. Він проходить фігурантом у справі про виведення коштів з компанії "Запоріжжяобленерго", в якій понад 60% акцій належить державі. Згідно з версією слідства, він є організатором схеми, за якою ВАТ "Запоріжжяобленерго" та ДП "Енергоринок" завдали збитків на загальну суму понад 346 млн гривень.

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