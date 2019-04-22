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Справа Курченка: ГПУ викликає для вручення підозр оточення Порошенка

Новини » Політика    22.04.2019 - 13:57
Справа Курченка: ГПУ викликає для вручення підозр оточення Порошенка
Фото: Олексій Філатов, Борис Ложкін, Валерія Гонтарева (колаж РБК-Україна)

Викликали, зокрема, Ложкіна, Філатова та Гонтарєву

Генеральна прокуратура викликає для вручення підозр і допиту у справі Курченка екс-голову Адміністрації президента Бориса Ложкіна, заступника глави АП Олексія Філатова та екс-очільницю Нацбанка Валерію Гонтареву. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повістки на сайті Генпрокуратури. 

Кожного з них викликають як підозрюваного. Їх викликають на 23 та 25 квітня. У документах зазначений номер кримінального провадження, в яких, фігурують представники президентського оточення. 

Раніше у прокуратурі наголошували, що підозри для оточення президента Порошенка були складені незаконно, а доказів злочинів Гонтаревої, Ложкіна і Філатова у слідства немає.

Нагадаємо, раніше прокурор ГПУ Костянтин Кулик заявив, що у розслідуванні справи про продаж групи компаній "Український медіа холдинг" бізнесмена Сергія Курченка особисто втручалися президент Петро Порошенко, а також заступник голови Адміністрації Олексій Філатов. Він додав, що в розслідування основної справи Курченко втручалися Філатов, а також екс-глава Нацбанку Валерія Гонтарєва.

РБК-Україна раніше писало, що Департаментом міжнародно-правового співробітництва ГПУ завершено розслідування за підозрою Сергія Курченка в участі в злочинній організації екс-президента України Віктора Януковича та вчиненні в її складі особливо тяжких злочинів проти держави Україна. 

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