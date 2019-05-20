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В Україну йдуть грози і похолодання

Новини » Суспільство    20.05.2019 - 12:15
В Україну йдуть грози і похолодання
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні 21 травня прогнозують похолодання та грози

В Україні у вівторок, 21 травня, очікується циклон Axel із атмосферним фронтами, котрі принесуть дощі, грози та похолодання. Як інформує РБК-Україна, про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, дощі з грозами найбільш ймовірні на Заході України, а також у Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Одеській областях та у районі Кропивницького. Опади прогрозуються також місцями у Криму ввечері вівторка.

"У західних областях та на півночі температура повітря знизиться, на заході до +15 - +22 градусів, на півночі до +19 - +23 градусів. На півдні та сході очікується +25 - +30 градусів", - написала Діденко.

Крім того, з південного сходу можливі пориви вітру, швидкість якого становитиме 5-12 м/с.

"У Києві у вівторок температура повітря знизиться до +22, +23 градусів, вітер буде поривчастим. Є ймовірність дощу з грозою. Підготуйте завтра щось накинути на плечі", - зазначила синоптик.

В Україну йдуть грози і похолодання

Нагадаємо, погода в Україні в понеділок, 20 травня, буде теплою та малохмарною, проте у західних областях країни очікуються грозові дощі, температура повітря вдень сягатиме +27. 

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