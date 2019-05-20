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Зеленський склав присягу президента України

Новини » Вибори 2019    20.05.2019 - 10:19
Зеленський склав присягу президента України
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Текст присяги затверджений Конституцією

Володимир Зеленський під час церемонії інаугурації склав присягу на вірність Україні. Складання присяги відбулося під час урочистого засідання Верховної ради, передає кореспондент РБК-України.

Новобраний президент України поклав руку на Пересопницьке Євангеліє і зачитав текст присяги, затверджений статтєю 104 Конституції України:

"Я, Володимир Зеленьский, волею народу обраний президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі".

Зеленський склав присягу президента УкраїниФото: урочисте засідання парламенту 20 травня (РБК-Україна)

Нагадаємо, церемонія інаугурації новообраного президента України Володимира Зеленського відбувається 20 травня під час урочистого засідання Верховної ради.

Відзначимо, чергові вибори президента України у 2019 році проходили у два тури. Під час голосування 31 березня Володимир Зеленський набрав 30,24%. До другого туру разом з Зеленським вийшов президент України Петро Порошенко, який посів друге місце з підтримкою 15,95% виборців. За результатами повторного голосування 21 квітня Зеленський отримав 73,22% голосів виборців, тоді як за Порошенка свій голос віддали 24,45% українців.

Як свідчать дані опитування КМІС, від нового президента України українці в першу чергу очікують зниження комунальних тарифів (39,1%).

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