ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Суд розгляне апеляцію на вирок Януковича

Новини » Суспільство    20.05.2019 - 15:05
Суд розгляне апеляцію на вирок Януковича
Фото: Віктор Янукович ( Андрія Мосієнко / УНІАН)

Засідання відбудеться 13 червня о 10:00

Апеляційний суд міста Києва розгляне апеляцію на вирок екс-президента України Віктора Януковича. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт суду.

Таким чином, колегія суддів у складі Юрія Трясуна, Сергія Новова, Івана Мосендза, Олександра Журавля та Оксани Павленко почне розгляд скарги на вирок про державну зраду Віктора Януковича 13 червня о 10:00.

Нагадаємо, адвокат колишнього президента України Віктора Януковича Віталій Сердюк повідомив, що Янукович хоче повернутися в Україну після відходу з президентського поста Петра Порошенка. За словами захисника, у Януковича є намір повернутися і над цим адвокати працюють вже не перший рік.

Це рішення прокоментував Генеральний прокурор Юрій Луценко. За його словами, в Україні Януковича чекає обвинувальний акт з організації розстрілів Майдану.

Відзначимо, в січні 2019 року завершився суд у справі про державну зраду Януковича. Екс-президента визнали винним у державній зраді та ведення агресивної війни і засудили до 13 років в'язниці. Адвокати Януковича подали апеляційну скаргу на вирок.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що колишній президент України Віктор Янукович звернувся в Окружний адміністративний суд міста Києва з позовом, в якому просить притягнути до дисциплінарної відповідальності його державного адвоката Івана Ангеліна. Позивач просить суд визнати протиправним рішення ВКДКА від 29 березня, яким Ангеліну був повернутий статус адвоката.

 

 

Суд не зможе зупинити дострокові вибори в Раду Суд обрав запобіжний захід екс-командувачу Нацгвардії Аллерову
Новини України Апелляционный суд КиеваЯнуковичСуд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся