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Підсумки дня: 20 березня

Новини » Інше    20.03.2019 - 18:31

Підсумки дня: 20 березня

• Україна запровадила нові санкції проти РФ. Санкції запроваджено щодо 294 юридичних та 848 фізичних осіб

• Співробітники правоохоронних органів у четвер, 20 березня, затримали в місті Дубно (Рівненська область) учасника масштабної мережі підкупу виборців в рамках кампанії на виборах 2019

• Парламент Казахстану сьогодні, 20 березня, ухвалив законопроект про перейменування Астани в Нурсултан

• Центральна виборча комісія (ЦВК) на виборах 2019 відмовила в реєстрації 24 офіційним спостерігачам від Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ, які мають громадянство РФ

• Постачальник "останньої надії" ДП "Укрінтеренерго" відключить з 1 квітня 2019 року від енергопостачання боржників незалежно від виду їх діяльності

• Кабінет міністрів України продовжить контракт з нинішнім главою НАК "Нафтогаз України" Андрієм Коболєвим на нових умовах

• Лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко увірвався на засідання Кабінету міністрів і влаштував перепалку з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом

• Єврокомісія виступає за проведення Brexit до 23 травня 2019 року, або за довгострокове перенесення цієї процедури

• Двоє росіян, підозрюваних у збройному пограбуванні обмінного пункту на острові Балі (Індонезія), були вбиті поліцією в результаті перестрілки

• В "Укрзалізниці" хочуть реформувати приміські перевезення навколо Києва за прикладом Мюнхена та Франкфурта

• Школярка із Трускавця випадково знайшла сумку зі 150 тисячами гривень і повернула гроші власникові 

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