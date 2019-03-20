ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Представника "депутата Д" затримали з 2,5 млн гривень, - Луценко

Новини » Вибори 2019    20.03.2019 - 17:11
Представника "депутата Д" затримали з 2,5 млн гривень, - Луценко
Фото: вилучені кошти (facebook.com/LlutsenkoYuri)

За словами Луценка, затриманий отримав 2,5 млн гривень від київського штабу для перемоги "кандидата Ю"

Співробітники правоохоронних органів у четвер, 20 березня, затримали в місті Дубно (Рівненська область) учасника масштабної мережі підкупу виборців в рамках кампанії на виборах 2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення генерального прокурора України Юрій Луценко в Facebook.

Луценко зазначив, що у затриманого вилучили 2,5 млн гривень, які він отримав від київського штабу.

"Якщо учасник всеукраїнської мережі депутата Д отримує від київського штабу в сумці 2,5 млн грн "чорного налу" для перемоги кандидата Ю в місті з населенням в 35 тис., то скільки такий готівки планує витратити штаб Ю для перемоги в країні з кількістю виборців 35 млн", - написав генпрокурор.

Представника &quot;депутата Д&quot; затримали з 2,5 млн гривень, - Луценко

Ймовірно, під "депутатом Д" Луценко має на увазі нардепа Валерія Дубіля.

Нагадаємо, раніше Юрій Луценко назвав нардепа Валерія Дубіля замовником підкупу кандидата в президенти на виборах 2019 - Юрія Тимошенка та заявляв про намір передати подання про позбавлення Валерія Дубіля депутатської недоторканності.

Як писало РБК-Україна, в справі про підкуп виборців під час виборів 2019 на користь партії "Батьківщина" фігурують 50 осіб, в тому числі народних депутатів.

Усі підрозділи МВС відзавтра посилюють режим несення служби
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко Рівневыборыподкуп
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся