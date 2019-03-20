Представника "депутата Д" затримали з 2,5 млн гривень, - Луценко

Фото: вилучені кошти (facebook.com/LlutsenkoYuri)

За словами Луценка, затриманий отримав 2,5 млн гривень від київського штабу для перемоги "кандидата Ю"

Співробітники правоохоронних органів у четвер, 20 березня, затримали в місті Дубно (Рівненська область) учасника масштабної мережі підкупу виборців в рамках кампанії на виборах 2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення генерального прокурора України Юрій Луценко в Facebook.

Луценко зазначив, що у затриманого вилучили 2,5 млн гривень, які він отримав від київського штабу.

"Якщо учасник всеукраїнської мережі депутата Д отримує від київського штабу в сумці 2,5 млн грн "чорного налу" для перемоги кандидата Ю в місті з населенням в 35 тис., то скільки такий готівки планує витратити штаб Ю для перемоги в країні з кількістю виборців 35 млн", - написав генпрокурор.

Ймовірно, під "депутатом Д" Луценко має на увазі нардепа Валерія Дубіля.

Нагадаємо, раніше Юрій Луценко назвав нардепа Валерія Дубіля замовником підкупу кандидата в президенти на виборах 2019 - Юрія Тимошенка та заявляв про намір передати подання про позбавлення Валерія Дубіля депутатської недоторканності.

Як писало РБК-Україна, в справі про підкуп виборців під час виборів 2019 на користь партії "Батьківщина" фігурують 50 осіб, в тому числі народних депутатів.