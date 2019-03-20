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ЦВК відмовилася реєструвати російських спостерігачів від ОБСЄ

Новини » Вибори 2019    20.03.2019 - 18:24
ЦВК відмовилася реєструвати російських спостерігачів від ОБСЄ
Фото: будівля ЦВК (РБК-Україна)

ЦВК посилається на норми чинного законодавства

Центральна виборча комісія (ЦВК) на виборах 2019 відмовила в реєстрації 24 офіційним спостерігачам від Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ, які мають громадянство РФ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook координатора Громадянської мережі ОПОРА Ольги Айвазовської.

Як зазначається, було подано понад 600 анкетних даних та паспортних даних кандидатів у офіційні спостерігачі від цієї організації.

"ЦВК посилається на заборону чинного законодавства "Про вибори Президента України" до участі в місіях спостереження громадянам держав, які визнані в Україні країною-агресором, чи країною-окупантом", - зазначила Айвазовська. 

ЦВК відмовилася реєструвати російських спостерігачів від ОБСЄ

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що спостерігачі від РФ, які є в запропонованому Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ списку, не будуть зареєстровані на вибори в Україні. 

Нагадаємо, Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ включило 24 росіян до складу місії короткострокових спостерігачів на виборах.

РБК-Україна писала, що Центральна виборча комісія (ЦВК) на виборах президента України під час засідання 18 березня зареєструвала ще 225 офіційних міжнародних спостерігачів.

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