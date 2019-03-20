Україна запровадила нові санкції проти РФ

Санкції запроваджено щодо 294 юридичних та 848 фізичних осіб
Президент України Указом № 82/2019 увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2019 року "Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу РНБО.
Повідомляється, що за ініціативою Кабінету міністрів України, Служби безпеки України і Національного банку України було запроваджено санкції щодо 294 юридичних та 848 фізичних осіб.
Санкційні списки включають фізичних та юридичних осіб, які:
Крім того, санкції застосовано до керівників Ради Федерації Федеральних зборів РФ та депутатів Державної Думи РФ.
РНБО України також запровадила обмежувальні заходи до окремих фізичних і юридичних осіб, щодо яких застосували санкції ЄС, США та Канада.
Також на підставі пропозицій Національного банку України продовжено санкції до 4 банків з капіталом держави-агресора.
Напередодні США посилили санкції проти Росії, введені через ситуацію в Україні. Мінфін США розширив санкційний список через атаку на українські судна в Керченській протоці в листопаді 2018 року.
РБК-Україна писало, що Спеціальний представник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер очікує, що санкції проти Росії за агресію проти України будуть періодично посилюватися.