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Кабмін продовжить контракт з Коболєвим на нових умовах

Новини » Політика    20.03.2019 - 11:21
Кабмін продовжить контракт з Коболєвим на нових умовах
Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Контракт з Коболєвим продовжать на рік з скороченням зарплати

Кабінет міністрів України продовжить контракт з нинішнім главою НАК "Нафтогаз України" Андрієм Коболєвим на нових умовах. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає РБК-Україна.

За словами Гройсмана, на сьогоднішньому засіданні ухвалять рішення про продовження контракту з головою НАК Андрієм Коболєвим і правлінням компанії. При цьому зарплату Коболєву скоротять удвічі.

"Ми приймемо рішення продовжити контракт з правлінням на нових умовах на рік. З щомісячним звітом про досягнення цілей. Якщо цілі не будуть досягнуті, це буде підставою для розірвання контракту", - підкреслив він.

Гройсман зазначив, що правлінню НАК поставлено завдання щодо забезпечення анбандлінга газотранспортної системи (ГТС) і сертифікації її за європейським законодавством, продовження транзиту газу після 1 січня 2020 року і зростання видобутку газу до 18 млрд кубометрів на рік і більше.

Нагадаємо, раніше наглядова рада НАК "Нафтогаз України" запропонував Кабміну зберегти склад правління компанії, крім двох осіб.

Після цього прем'єр Володимир Гройсман зазначив, що запропоновані умови досить близькі до тих, які він висував раніше.

 


 

 

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