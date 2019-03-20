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Парламент Казахстану перейменував столицю

Новини » Політика    20.03.2019 - 12:49
Парламент Казахстану перейменував столицю
Фото: парламент Казахстану (parlam.kz)

Парламент прийняв законопроект про перейменування Астани в Нурсултан

Парламент Казахстану сьогодні, 20 березня, ухвалив законопроект про перейменування Астани в Нурсултан. Про це повідомляє zakon.kz.

Парламент Казахстану прийняв у першому читанні законопроект про перейменування Астани.

"Щойно ми концептуально схвалили цей законопроект, ніяких зауважень не надходило. Пропоную схвалити законопроект у цілому. Прошу проголосувати, - говорив під час засідання спікер мажилісу Нурлан Нігматулін.

Ініціатива була висунута сьогодні Касимом-Жомартом Токаевым під час інавгурації. Його підтримав апарат президента. А в ході спільного засідання палат парламенту депутати одноголосно проголосували "за" (43 депутати сенату і 102 депутати мажилісу) прийняття законопроекту "Про внесення змін до Конституції РК", спрямованого на зміну назви столиці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що новий президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запропонував перейменувати столицю Астану на честь першого президента Нурсултана Назарбаєва.

Зазначимо, сам Назарбаєв у листопаді 2016 року заявляв, що рішення про перейменування столиці Казахстану потрібно приймати "виважено".

Додамо, що 19 березня Назарбаєв заявив про складання повноважень. Він був президентом Казахстану з 1990 року. Нинішній термін його повноважень закінчується в квітні 2020 року.

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