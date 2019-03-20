"Укрінтеренерго" з 1 квітня відключить електроенергію всім боржникам

Фото: Ігор Насалик (РБК-Україна)

Заяву зробив міністр енергетики Ігор Насалик

Постачальник "останньої надії" ДП "Укрінтеренерго" відключить з 1 квітня 2019 року від енергопостачання боржників незалежно від виду їх діяльності. Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, передає "Інтерфакс-Україна".

Насалик підкреслив, що "Укрінтеренерго" були покладені функції ПОН саме для того, щоб непобутові споживачі, які не змогли підписати договір (через борги за е/е або несвоєчасне проведення тендера) з постачальником до 1 січня 2019 року, протягом трьох місяців вирішили свої проблеми і змогли з квітня закуповувати е/е у постачальників за вільними цінами в умовах нового ринку

"Якщо хтось вважає, що електроенергія це не товар і за неї не треба платити, він буде відключений незалежно від того, чи є він, наприклад, водоканалом, за який відповідають органи місцевого самоврядування, або будь-яким іншим підприємством. Ми створили базу підприємств, які могли б бути на броні, але поки що немає жодного підприємства, яке б відповідало цим вимогам. Хто не буде платити, той просто буде відключений. Не може ринок працювати, коли на ньому не розраховуються", - сказав Насалик.

Як повідомляло РБК-Україна, постачальник "останньої надії" ДП "Укрінтеренерго" офіційно повідомив оператора системи розподілу ДТЕК Київські Електромережі про те, що з 1 квітня 64 столичних споживачів-юридичних осіб повинні бути відключені від електроживлення.

Нагадаємо, з 1 січня 2019 року в Україні набула чинності реформа ринку електроенергії. Компанії, які не знайшли постачальника на новому ринку, з 1 січня стали клієнтами постачальника "останньої надії", функції якого на всій території України виконує ДП "Укрінтеренерго". Всього їх, за даними операторів системи розподілу, по всій країні - 1 тисяча 339 споживачів.