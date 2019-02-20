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Підсумки дня: 20 лютого

Новини » Інше    20.02.2019 - 18:31

Підсумки дня: 20 лютого

•Президент Петро Порошенко допускає, що Російська Федерація розпочне повномасштабну війну проти України

•В Україні сьогодні, 20 лютого 2019 року, вшановують пам'ять Героїв Небесної сотні, загиблих під час розстрілів на Майдані в ході Революції Гідності

Опубліковано закон про зміни до Конституції України щодо закріплення курсу України на вступ до Європейського союзу і НАТО

•Відставний американський дипломат, екс-куратор політики санкцій у Державному департаменті Сполучених Штатів Америки Деніел Фрід розповів, якими можуть бути нові санкції США проти Росії

•В Службі безпеки України (СБУ) заявили, що глава Херсонської облради Владислав Мангер, який підозрюється в організації вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк, двічі відмовився давати свідчення

•Відповідно інформації на сайті Інтерполу, на прохання правоохоронних органів Ізраїлю колишнього власника Одеського аеропорту і Фінбанку, бізнесмена Олександра Грановського оголошено у розшук

•265 осіб можуть залишитися без роботи через можливе закриття лікарні у Дніпрі

•В Україні найближчими днями очікується похолодання

•В ніч з 24-го на 25 лютого відбудеться церемонія вручення Оскар 2019. Найочікуваніша і найбільш обговорювана подія світу кіно щорічно привертає увагу своїми сюрпризами, і 91-я церемонія не стане винятком

 

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