Якими будуть нові санкції США проти Росії

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Новий пакет санкції не передбачає заходи за будівництво газопроводу "Північний потік-2"

Відставний американський дипломат, екс-куратор політики санкцій у Державному департаменті Сполучених Штатів Америки Деніел Фрід розповів, якими можуть бути нові санкції США проти Росії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю Фріда DW.

Він зазначив, що новий законопроект щодо санкцій проти Росії ще не пройшов жодної з палат Конгресу, але є відредагованою і поліпшеною версією законопроекту про санкції, який не був реалізований у 2018 році.

Зокрема, екс-чиновник Держдепу прокоментував, які заходи з нового пакету санкцій можуть бути найбільш болючими для РФ.

"Думаю, що комбінація додаткових фінансових санкцій та санкцій в енергетичному секторі продемонструє росіянам, що вони не зможуть просто зберегти статус-кво; що поки Росія поводиться як країна-агресор у Європі, нападаючи на Україну і йдучи на загострення, як це було минулої осені у Керченській протоці, тиск зростатиме", - зазначив він.

Разом з тим Фрід виступає проти американських санкцій щодо німецьких та європейських компаній за будівництво газопроводу "Північний потік-2".

"Я вважаю цей проект поганим, тому що він підриває європейську солідарність. Але я ніколи не вважав прямі атаки на "Північний потік-2" шляхом санкцій найкращим методом. Я б хотів, щоб Євросоюз сам вирішив це питання. Я, як і раніше, проти санкцій проти "Північного потоку-2", якщо лише росіяни самі не введуть у цей проект осіб, які вже перебувають під санкціями… Повторю ще раз - я проти використання санкцій проти "Північного потоку-2", але, наскільки я знаю, новий законопроект цього і не передбачає", - додав екс-куратор політики санкцій.

Нагадаємо, спецпредставник США по Україні Курт Волкер заявив, що Штати мають намір в лютому переглянути санкції відносно Москви, які були введені після анексії Криму.

Як писало РБК-Україна, у лютому учасники комітету Палати представників Конгресу США з фінансових питань опублікували меморандум, в якому зазначається неефективність санкцій США відносно Росії.

Додамо, 12 лютого стало відомо, що Європейський союз і США працюють над новими санкціями щодо Росії у відповідь на затримання українських моряків.