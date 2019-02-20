Порошенко допускає, що РФ розпочне повномасштабну війну з Україною

Фото: Петро Порошенко (twitter.com/poroshenko)

Президент вважає, що це не така вже і нереальна перспектива

Президент Петро Порошенко допускає, що Російська Федерація розпочне повномасштабну війну проти України. Про це він сказав у ході свого виступу на дебатах на Генасамблеї ООН, повідомляє РБК-Україна.

Дебати Генеральної Асамблеї ООН з пункту порядку денного 67 «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України» Опубліковано Петром Порошенком Середа, 20 лютого 2019 р.

Президент підкреслив, що Кремль готується до нанесення військового удару.

"Військові експерти визначають, що озброєне угрупування на російському кордоні з Україною є наступальною ударною групою, це не має нічого спільного з обороною. Вони призначені для нанесення військового удару. Ось до чого готується Кремль. Тому подальша ескалація до рівня повномасштабної війни - це не така вже й нереальна перспектива", - сказав глава держави.

Він наголосив на необхідності забезпечити всебічний моніторинг ситуації уздовж російського кордону з Україною.

"Ось чому ми повинні забезпечити всебічний моніторинг у реальному часі ситуації уздовж російського кордону з Україною. Знаючи агресора, так як його знаю я, я хотів би запевнити, що найбільше він боїться прозорості, публічної уваги і обізнаності світу з його планами", - додав Порошенко.

Нагадаємо, раніше Порошенко заявив, що Донбас перетворився на конвеєр для російської машини вбивств.

Як писало РБК-Україна, глава держави підкреслив, що Росія перетворює окупований Крим у стартовий майданчик для своїх ракет.

Додамо, в середу, 20 лютого, проходить засідання Генеральної Асамблеї ООН по ситуації на тимчасово окупованих територіях України.